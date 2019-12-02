Фото: Анна Седокова в четвертый раз станет матерью?

В Сети подозревают, что Анна Седокова, которая уже воспитывает троих детей, готовится стать мамой в четвертый раз. Якобы певица беременна от своего молодого возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы. К такому выводу поклонники пришли после того, как увидели видео с недавнего выступления Анны на концерте.

В кадре звезда появилась в коротеньком топе и облегающей кожаной юбке, которая подчеркнула немного округлившийся живот звезды. Более того, затем Седокова выступала на другом концерте в облегающем черном платье, где фанаты также рассмотрели изменения в фигуре знаменитости. Однако сама Анна слухи о своей беременности пока что не комментирует. Вместо этого, артистка опубликовала новое фото в купальнике, продемонстрировав соблазнительные формы.