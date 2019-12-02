Разрежьте лимон и оставьте его в спальне: однажды это может спасти семью от беды

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Лимоны считаются одними из самых целебных фруктов

Если вы не можете кушать желтые цитрусовые из-за их специфического кислого вкуса либо аллергической реакции, то можно воспользоваться другим простым и результативным способом помочь своему организму. Следует просто разрезать лимон на дольки и оставить на ночь на тарелке около кровати.

В чем польза разрезанного лимона

Врачи отмечают, что такую простую процедуру можно повторять каждый вечер, ведь польза от нее будет просто колоссальная:

1. Разрезанный свежий лимон эффективно очищает воздух в спальне, а также улучшает дыхание. Особенно полезно оставлять цитрус в детской комнате.

Аромат цитруса помогает людям с ринитом. Когда вы в последний раз беспокоились о качестве воздуха в спальне? Давно? В таком случае быстро запасайтесь лимонами.

Они не только способны наполнить помещение дивными ароматами, но и поглотить неприятные запахи, вплоть до запаха краски.

2. Повышает внимание и настроение. Эфирное масло кожуры цитруса имеет мягкий возбуждающий эффект. Также он увеличивает концентрацию внимания и отгоняет поток негативных мыслей, мешающих уснуть.

Ломтики лимона даже способствуют более легкому утреннему пробуждению. Это происходит благодаря повышенному уровню серотонина в мозге человека, который вызывает аромат лимона.

3. Фитонциды, которые входят в состав лимона, обладают бактерицидным и дезинфицирующим эффектом. Даже после проветривания комнаты данное лечебное поле быстро восстанавливается и вновь начинает действовать.

4. Снижает давление и избавляет от стресса. Данная способность цитруса особенно важна, учитывая напряженность и ритм современной жизни. Запах лимона успокаивает нервную систему и помогает качественно отдохнуть.

Кроме того, лимонный аромат мягко снижает кровяное давление.

5. Помогает избавиться от надоедливых насекомых. В летнее время лимон спасает об ночного кошмара — комаров и жужжащих мух. Они панически боятся лимонного запаха, поэтому держаться от тарелки с цитрусом на почтительном расстоянии.

Чтобы усилить эффект, вы можете добавить в ломтики лимона несколько веточек гвоздики.

А еще лимон избавляет от негативной энергетики.