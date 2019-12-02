Мужчина на коне устроил стрельбу из-за женщины, которая ему отказала

В российском городе Черкасск произошла стрельба в одном из кафе, где мужчины не поделили женщину, передает Mignews.com.ua.
Известно, что пришедшему в заведение мужчине понравилась одна из официанток, но за нее вступился муж, который работал в том же заведении барменом.
Мужчины повздорили и посетитель пообещал вернуться. Появился через час – максимально красивый – на коне и с травматом (травматическим пистолетом). Припарковал лошадь возле входа и пошел мстить,
– сообщает Telegram-канал Baza.
На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как мужчина зашел в кафе и практически в упор выстрелил, причем похоже, что он целился в девушку, которую прикрыл собой мужчина, упав на нее. В этот момент один из парней из этой компании достал пистолет и начал отстреливаться, после чего обиженный стрелок выбежал из кафе.