Мужчина на коне устроил стрельбу из-за женщины, которая ему отказала

Известно, что пришедшему в заведение мужчине понравилась одна из официанток, но за нее вступился муж, который работал в том же заведении барменом.

На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как мужчина зашел в кафе и практически в упор выстрелил, причем похоже, что он целился в девушку, которую прикрыл собой мужчина, упав на нее. В этот момент один из парней из этой компании достал пистолет и начал отстреливаться, после чего обиженный стрелок выбежал из кафе.