Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки

Арестант, находящийся сейчас в психбольнице московского изолятора «Бутырка», попросил у членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивших его, ручку и бумаги.

«Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами... я и Настя были на взводе...», — пояснил Соколов и заплакал.

Он также объяснил свою попытку суицида во время следственного эксперимента, когда его привезли в квартиру, где он убил и расчленил тело своей любовницы — аспирантки Анастасии Ищенко.

«Привезли туда, и тогда все накатило снова. Все вспомнил, все повторилось будто...», — сказал Соколов. Он добавил, что его не надо лечить, потому что он нормальный и в стенку головой не бьется.

Обвиняемого привезли в Москву из Петербурга для проведения психиатрической судмедэкспертизы в НИИ имени Сербского. В психбольнице «Бутырки» он проведет несколько дней пункт, где заключенный проводит всего несколько дней. На данный момент Соколов содержится в двухместной камере, его соседом является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

18 ноября, во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.