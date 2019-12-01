Галерея и видео: вот это да! В Таллинне девушка выиграла 1000 евро за отличное пение

В этот вечер зал клуба Prive преобразился до неузнаваемости, люди в вечерних нарядах, украшенные скатертями и цветами круглые столы, отличное настроение гостей и участниц конкурса. Все готовы к музыкальному празднику с сюрпризами!

Главный приз - 1000 евро - купюрами по 500 евро увезла с собой участница, выбравшая для себя в ходе жеребьевки счастливый 10-й номер - Алина Хальясте. И если 9 участниц в этот вечер сияли на сцене в темных нарядах, то Алина одна выделялась - девушка была в белом платье. Во время награждения победительница не смогла сдержать слез радости, ее тут же поздравил и обнял молодой человек Никита, появившийся на сцене с роскошным букетом цветов.

Победительница пока не решила, на что потратит свой приз, но музыкой после такого точно планирует продолжить заниматься, ведь многоуважаемое жюри отдало ей предпочтение и это очень почетно!

Помимо участников конкурса на сцене в перерывах между турами гостей развлекали песнями члены жюри и известные артисты - Борис Горский и Mc Yugo раскачали зал песней Басты, еще на сцене зажгли: Натали Викс, LACY, Маша Романтика, ансамбль цыганских танцев Aler.

Все десять финалисток были восхитительны и 4 из них получили место вокалиста - 2 в клубе Prive и 2 в караоке-клубе Laif.

В этот вечер за победу боролись:

Анастасия Баринова,

Анна Мужайло,

Дана Тальв,

Кристина Рагулина,

Алина Юлдашкина,

Ольга Орлова,

Татьяна Остапчук,

Диана-Мария Штавбонько,

Лиа Дэни,

Алина Хальясте.

Караоке-систему, которая включает в себя уже 1600 песен, от генерального спонсора AST получила Алина Юлдашкина, именно она больше других понравилась представителям фирмы из Москвы.

Организаторы еще раз благодарят многоуважаемое жюри, зрителей, участниц и спонсоров мероприятия. Раньше вокальных конкурсов с таким призом в Эстонии не проводилось.