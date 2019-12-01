Мэрилин Керро: ясновидящие просят у людей огромные суммы за свои услуги

Керро рассказала в передаче «Owe Peterselli show» на Vikerraadio о ясновидящих и о своей личной жизни, передает ERR.

На вопрос ведущего об отношении Керро к людям, которые не верят в ее экстрасенсорные способности, она ответила: «Человек в любом случае должен оставаться немного скептическим. Каждый должен сам найти путь к таким людям».

Кроме того, Керро подчеркнула, что нет необходимости обращаться к экстрасенсу по любому поводу. «Должен быть баланс между сверхъестественным и материальным», – сказала Мерилин, которая пишет книги и организует семинары для того, чтобы люди могли начать помогать себе сами.

«Вообще, когда вы идете к ясновидящим, у вас просят огромные суммы денег, сейчас на этом ведется очень большой бизнес», – сказала Керро и посоветовала больше слушать себя и своих близких.

Керро также считает, что проблемы не могут быть оценены. «Я за то, чтобы этот дар пропадал, если ясновидящий начинает думать только о деньгах и принимать их», - сказала экстрасенс.

Также Мэрилин Керро коротко рассказала о возвращении из России в Эстонию. Там ее силы стали ослабевать. «Я поняла, что не могу помогать другим, если у меня нет энергии и сил. Ясновидящие берут силу и энергию от растений, животных, окружающей среды», – сказала Керро, которая не сожалеет о возвращении в Раквере.