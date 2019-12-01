Какой талисман подходит вам по знаку зодиака

Талисманы привлекают в жизнь человека удачу в любви, карьере и деньгах. Они усиливают слабые стороны и помогают раскрыть природный потенциал. Но это при условии, что талисман выбран с учетом характеристик знаков зодиака.

Львам принесет удачу подвеска в форме Солнца, а Стрельцам — фигурка Феникса

В зодиаке есть знаки, которым и талисманы не нужны. К примеру, Стрельцу повезло родиться с талисманом, ведь ему покровительствует Юпитер, планета большого счастья. А вот Козерогам, Тельцам и Девам талисманы не помешают, так как им всего приходится добиваться своим трудом.

Овен

Талисман для представителей этого огненного знака зодиака непременно должен быть связан с огнем. Идеальные цвета, которые придадут Овнам отваги и сил: желтый, оранжевый, красный. Металл — золотой, форма — квадрат, который в эзотерике символизирует силу, власть и победу. Но талисман должен быть небольшим, иначе Овен, которому и без того хватает упорства и лидерских качеств, рискует переборщить.

Телец

Главные характеристики этого знака зодиака — практичность и приземленность в хорошем смысле слова. Им астрологи рекомендуют использовать металлические украшения с натуральными камнями. В эзотерике считается, что камни содержат в себе энергию земли, а этот знак зодиака как раз находится под покровительством земной стихии. Так что сочетание металла и камней сулит Тельцам любовь, карьеру, деньги и удачу во всех его начинаниях.

Близнецы

Близнецам нужен такой талисман, который будет отражать их подвижную и переменчивую натуру. Это может быть перо, книга, венецианская маска или ключ. Если говорить о цвете, то Близнецам показаны зеленый, желтый и оранжевый. Астрологи считают, что один из этих талисманов поможет Близнецам стать уверенными в себе и успешными в делах и любви.

Рак

Этот знак зодиака находится под покровительством водной стихии, так что в качестве талисмана уместно использовать все, что связано с водой. К примеру, это могут быть фигурки рыб и прочих морских жителей. Также идеальным талисманом для Рыб станет подвеска в форме месяца, которая активизирует энергетику Раков и поможет им раскрыть все свои таланты.

Лев

Львом управляет само Солнце, так что его символическое изображение идеально подходит на роль талисмана. Подвески в форме Солнца, особенно золотые, сделают Льва еще более блистательным, уверенным и амбициозным, чем он есть на самом деле. Еще один вариант — подсолнух, который также ассоциируется с Солнцем и несет его энергетику.

Дева

Деве, как и Тельцу, астрологи советуют обратить внимание на природные камни. Именно они, а не золото или венецианские маски, принесут удачу знаку, которому покровительствует земная стихия. Особенно сильными талисманами, которые усилят энергетику Дев, считаются природные камни с круглыми отверстиями, но их довольно сложно найти.

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