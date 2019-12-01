Какой талисман подходит вам по знаку зодиака

«Экспресс газета» отвечает на актуальные, неудобные и неожиданные вопросы. Сегодня мы спросили у астролога, как выбрать талисман, руководствуясь характеристиками знаков зодиака.
Талисманы привлекают в жизнь человека удачу в любви, карьере и деньгах. Они усиливают слабые стороны и помогают раскрыть природный потенциал. Но это при условии, что талисман выбран с учетом характеристик знаков зодиака.
Львам принесет удачу подвеска в форме Солнца, а Стрельцам — фигурка Феникса
В зодиаке есть знаки, которым и талисманы не нужны. К примеру, Стрельцу повезло родиться с талисманом, ведь ему покровительствует Юпитер, планета большого счастья. А вот Козерогам, Тельцам и Девам талисманы не помешают, так как им всего приходится добиваться своим трудом.
Овен
Талисман для представителей этого огненного знака зодиака непременно должен быть связан с огнем. Идеальные цвета, которые придадут Овнам отваги и сил: желтый, оранжевый, красный. Металл — золотой, форма — квадрат, который в эзотерике символизирует силу, власть и победу. Но талисман должен быть небольшим, иначе Овен, которому и без того хватает упорства и лидерских качеств, рискует переборщить.
Телец
Главные характеристики этого знака зодиака — практичность и приземленность в хорошем смысле слова. Им астрологи рекомендуют использовать металлические украшения с натуральными камнями. В эзотерике считается, что камни содержат в себе энергию земли, а этот знак зодиака как раз находится под покровительством земной стихии. Так что сочетание металла и камней сулит Тельцам любовь, карьеру, деньги и удачу во всех его начинаниях.
Близнецы
Близнецам нужен такой талисман, который будет отражать их подвижную и переменчивую натуру. Это может быть перо, книга, венецианская маска или ключ. Если говорить о цвете, то Близнецам показаны зеленый, желтый и оранжевый. Астрологи считают, что один из этих талисманов поможет Близнецам стать уверенными в себе и успешными в делах и любви.
Рак
Этот знак зодиака находится под покровительством водной стихии, так что в качестве талисмана уместно использовать все, что связано с водой. К примеру, это могут быть фигурки рыб и прочих морских жителей. Также идеальным талисманом для Рыб станет подвеска в форме месяца, которая активизирует энергетику Раков и поможет им раскрыть все свои таланты.
Лев
Львом управляет само Солнце, так что его символическое изображение идеально подходит на роль талисмана. Подвески в форме Солнца, особенно золотые, сделают Льва еще более блистательным, уверенным и амбициозным, чем он есть на самом деле. Еще один вариант — подсолнух, который также ассоциируется с Солнцем и несет его энергетику.
Дева
Деве, как и Тельцу, астрологи советуют обратить внимание на природные камни. Именно они, а не золото или венецианские маски, принесут удачу знаку, которому покровительствует земная стихия. Особенно сильными талисманами, которые усилят энергетику Дев, считаются природные камни с круглыми отверстиями, но их довольно сложно найти.
Весы
Главная характеристика этого знака зодиака — неуверенность в своих решениях. Поэтому талисман для Весов должен символизировать гармонию и баланс, которых им так не хватает. Идеальный вариант — подвеска в форме весов, лучше из серебра, чем золота. В астрологии также считается, что металл Венеры, которая управляет Весами, — это медь, так что любые украшения из меди станут для этого знака зодиака эффективным талисманом.
Скорпион
Скорпионы сами по себе везунчики, но, скорее, благодаря себе, а не капризной фортуне. Но и им можно использовать талисманы, которые помогут достичь всех тех высот, о которых они мечтают. Прежде всего, это подвески в форме монеты или браслеты из монет, которые принесут им удачу в любви и делах. Также для этого водного знака зодиака подойдет талисман в виде лягушки.
Стрелец
Стрельцы везунчики, ведь им посчастливилось родиться под покровительством Юпитера — планеты большого счастья. Им и талисманы не нужны, ведь деньги, любовь и обожание публики сами плывут им в руки. Но если есть желание усилить природный потенциал, можно использовать фигурки в виде огненной птицы Феникса. На роль талисмана также подходят подковы и все, что связано с лошадьми.
Козерог
Этому знаку зодиака хватает практичности, трудолюбия и ума для того, чтобы быть успешными, но не хватает удачи. Там, где остальные знаки зодиака проскакивают, Козерогам приходится работать и еще раз работать. Чтобы исправить такую ситуацию, астрологи советуют им вооружиться подвеской в виде монеты, браслетами или другими предметами из монет.
Водолей
Водолеи редко полагаются на удачу, хотя по жизни им часто везет. Этот знак зодиака слишком уверен в себе, чтобы считать свои успехи обычным везением. Однако и Водолеям есть смысл завести талисман, к примеру, из лазурита, аквамарина и аметиста. Если говорить о металлах, которые приносят удачу Водолею, то это скромный на вид алюминий.
Рыбы
Одна из главных характеристик этого знака зодиака — чуткость. Рыбы знают толк в талисманах, амулетах и оберегах и в отличие от других знаков зодиака верят в удачу и осознают, что фортуна — дама капризная и ее нужно задабривать. Этому знаку зодиака покровительствует водная стихия, так что ему, как и Раку со Скорпионом, идеально подойдет все, что связано с морем, к примеру, фигурки рыб и морских жителей.