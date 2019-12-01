Мисс менструация: работниц супермаркета обозначили специальными бейджиками

Японский супермаркет ввел специальные бейджики для своих работниц. Женщина, которая имеет такой бейдж, может взять длинный перерыв на работе или попросить о помощи во время менструации, пишет Daily Mail.

Новые бейджи супермаркет Daimaru начал использовать в октябре. На них был изображен персонаж из мультфильма под названием «Мисс менструация». Бейджи получили все 500 работниц отдела женской одежды. Такие отметки были добровольными, а идея заключалась в улучшении рабочей среды. Те, кто цеплял такой бейдж в эти дни, могли попросить о помощи или взять длинный перерыв.

Однако когда об этом узнали СМИ, на супермаркет посыпались многочисленные жалобы от посетителей, в частности о травле. Представительница супермаркета пояснила, что СМИ неправильно трактовали информацию.

«Мы не собирались делиться информацией относительно менструального цикла работниц с покупателями», – рассказала она.