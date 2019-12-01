The Pussycat Dolls официально заявили о воссоединении

Известная американская певица Николь Шерзингер, которая страдала от булимии будучи участницей The Pussycat Dolls, заявила, что легендарная R&B-группа воссоединилась. Об этом звезда написала в своем Instagram-аккаунте.

«Я очень рада сообщить, что мы вернулись!» – написала Шерзингер.

Заметим, что The Pussycat Dolls существовала с 1995 до 2010 года. Поговаривают, что группа распалась из-за того, что вокалисткам надоело быть в тени Николь Шерзингер. И вот через десять лет певицы снова будут радовать фанатов своим творчеством. Впрочем, к поп-группе присоединились не все экс-участницы. Мелоди Торнтон решила не возвращаться к The Pussycat Dolls.

В комментариях под публикацией шокированные фанаты выразили свое восхищение от новости. «Не могу поверить, Dolls возвращаются!», «Наконец-то», «О боже, это же моя молодость», – комментировали поклонники.

Отметим, один из самых популярных хитов группы – Buttons. Его группа записала совместно со Snoop Dogg. На официальной странице в YouTube клип набрал более 420 000 000 просмотров.