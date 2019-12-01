Леонардо Ди Каприо обвинили в лесных пожарах: реакция голливудского актера

Оскароносный актер выбрал такой же способ, как и его влиятельный оппонент. В сети Леонардо Ди Каприо опубликовал сообщение, в котором опроверг заявления президента Бразилии.

Как утверждает Леонардо Ди Каприо, он не причастен к фондам, о которых говорил Жаир Больсонаро. Более того, актер выступил меценатом и передал 5 миллионов долларов на ликвидацию последствий лесных пожаров в Амазонии. Произошло это после крупнейшей вспышки стихии в регионе, которую зафиксировали в августе 2019 года.

«Во времена кризиса Амазонии я поддерживаю людей Бразилии, которые работают, чтобы сохранить свою естественное и культурное наследие. Они замечательные, трогательные и скромные примеры того, как привлечение и страсть нужны для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем на кону, и я горд стоять рядом с их защитниками», – написал Леонардо Ди Каприо.

С чего начался конфликт

В Бразилии состоялся арест двух представителей местных организаций. По данным следствия, они были причастны к умышленному поджогу лесов, что нанесло немалый ущерб государству и жителям. Однако впоследствии их отпустили, ведь у правоохранителей не было веских доказательств их причастности к преступлениям.

В то же время Президент Бразилии Жаир Больсонаро публично заявил, что к лесным пожарам причастен актер Леонардо Ди Каприо. Политик убеждал, что именно он передал крупные суммы на счет организации, которая занималась умышленным поджогом. Доказательств чиновник не предоставил, однако вызвал волну разговоров в сети.

«Ди Каприо передал 500 тысяч долларов неприбыльным организациям и часть пошла тем, кто устраивал пожары. Послушай, Ди Каприо, ты помогаешь поджигать леса Амазонки», – заверил Больсонаро.