Джонни Депп спродюсирует мюзикл о Майкле Джексоне

Мюзикл, продюсером которого выступит Джонни Депп, будет основан на пьесе современного драматурга Джульена Нитцберга «Во имя перчатки: неофициальная музыкальная сказка о жизни Майкла Джексона, рассказанная его перчаткой» (Fot the Love of Glove An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove). Предполагается, что история предложит зрителю свежее переосмысление судьбы и карьеры Джексона.