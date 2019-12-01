Смотри и слушай: видеоклипы полуфиналистов «Eesti Laul 2020»

В передаче «Eesti Laul 2020. Start» зрителям представили песни и видеоклипы прошедших в полуфинал артистов.
Полуфиналистам «Eesti Laul 2020» было предоставлено десять дней на съемку видеоклипов.
Всего на конкурс Eesti Laul было представлено 178 песен, в полуфинал из них попадет 24 песни.
Uku Suviste - «What Love Is»
Авторы: Uku Suviste, Sharon Vaugh
Laura - «Break Me»
Авторы: Janne Hyöty, Jessica Hyöty, Laura Põldvere
Stefan - «By My Side»
Авторы: Karl-Ander Reismann, Stefan Airapetjan
Merilin Mälk - «Miljon Sammu»
Авторы: Jonas Olsson, Neea Jokinen, Jana Hallas, Merilin Mälk
Synne Valtri feat. Väliharf - «Majakad»
Авторы: Synne Valtri, Jaanus Viskar, Toomas Laur, Gert Gregor Källo, Aapo Ilves
Rasmus Rändvee - «Young»
Авторы: Karl-Ander Reismann, Rasmus Rändvee
Полуфиналы конкурса Eesti Laul 2020 состоятся 13 и 15 февраля в спротхолле Тартуского университета. Финальный концерт пройдет 29 февраля в Saku Suurhall.
Все видеоклипы полуфиналистов Eesti Laul можно посмотреть здесь.