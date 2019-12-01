Смотри и слушай: видеоклипы полуфиналистов «Eesti Laul 2020»

Полуфиналистам «Eesti Laul 2020» было предоставлено десять дней на съемку видеоклипов.

Всего на конкурс Eesti Laul было представлено 178 песен, в полуфинал из них попадет 24 песни.

Uku Suviste - «What Love Is»

Авторы: Uku Suviste, Sharon Vaugh

Laura - «Break Me»

Авторы: Janne Hyöty, Jessica Hyöty, Laura Põldvere

Stefan - «By My Side»

Авторы: Karl-Ander Reismann, Stefan Airapetjan

Merilin Mälk - «Miljon Sammu»

Авторы: Jonas Olsson, Neea Jokinen, Jana Hallas, Merilin Mälk

Synne Valtri feat. Väliharf - «Majakad»

Авторы: Synne Valtri, Jaanus Viskar, Toomas Laur, Gert Gregor Källo, Aapo Ilves



Rasmus Rändvee - «Young»

Авторы: Karl-Ander Reismann, Rasmus Rändvee

Полуфиналы конкурса Eesti Laul 2020 состоятся 13 и 15 февраля в спротхолле Тартуского университета. Финальный концерт пройдет 29 февраля в Saku Suurhall.