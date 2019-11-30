Названы неожиданные преимущества мест у иллюминатора в самолете

Ученые решили, что человек, сидящий у окна гораздо меньше контактирует с пассажирами, а значит риск подхватить у попутчиков болезнь уменьшается. Так, в среднем пассажир у прохода за один рейс имеет 64 близких контакта с попутчиками, сидящий в середине своего ряда — 58, а счастливчик у окошка — всего 12 контактов.

Специалисты отметили, что еще больше обезопасить себя от заразы можно, если не вставать со своего места во время полета.

Важно, что в среднем риск подхватить грипп или простуду в полете составляет 3%, но если больной сидит на расстоянии двух кресел от вас — все 80%.