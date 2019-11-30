Эстонская топ-модель Кармен Педару: «Мне не нужен мужчина»

Педару остается на абсолютной вершине мира моды уже 14 лет и признается «Reporter», что в начале своей карьеры у нее было огромное желание покинуть Эстонию.

«Когда-то я сказала глупость в СМИ о том, что я не хочу возвращаться в Эстонию. Теперь я забираю эти слова обратно. Мой дом всегда будет в Эстонии», – говорит Педару.

В последнее время модель все чаще можно увидеть на крупных мероприятиях в Таллинне, но она не вернулась окончательно, а постоянно перемещается между Нью-Йорком и Эстонией.

В передаче Педару признается, что многие моменты в ее карьере стали запоминающимися. Красавица участвовала в ряде крупных международных модных кампаний, в том числе у нее был заключен шестилетний контракт с Майклом Корсом, также ее лицо украшало кампании бренда Гуччи 12 раз.

Педару многого добилась в мире моды, но есть ли в ее жизни мужчина?

«Нет, мужчина мне не нужен. Спасибо! У меня очень хорошая свободная жизнь», – сказала Педару.

Кармен утверждает, что не боится постареть:

«Я слышала, что 30 – это хороший возраст. Сейчас я наслаждаюсь последними месяцами до своего юбилея».