Женщина, сменившая пол после изнасилования, хочет вернуться в свое тело

61-летняя Дэбби Кэрмер, решившаяся в 44 года сделать операцию по смене пола, желает вновь вернуться в свое тело. 17 лет назад женщина была настроена довольно решительно. Как отмечает издание Metro, она принимала специальные гормональные препараты, перенесла операцию по удалению груди и ряд других хирургических вмешательств.

Однако спустя несколько лет Кэрмер осознала, что совершила ошибку. Она призналась, что приняла необдуманное решение после того, как отец изнасиловал ее. С тех пор Дэбби стала ненавидеть свое тело и, надеялась, что, став мужчиной, изменит отношение к себе и начнет чего-то стоить в глазах других. Однако полностью идентифицировать себя с мужчиной женщине так и не удалось.

Дэбби Кэрмер (теперь Ли Харрис) ФОТО: Lee Harries / SWNS.com/Lee Harries / SWNS.com

Я не мужчина, я нечто приближенное к нему. Я чувствую себя полностью изуродованной. Я полностью упустила возможность быть женщиной. Мне хотелось бы снова проснуться Дэбби,

— поделилась она.

Кэрмер жалеет, что несколько лет назад врач не отговорил ее от поспешного решения, приняв во внимание тот факт, что она была сильно подавлена после сексуальных домогательств.

Дэбби надеется, что вскоре может почувствовать себя полноценной женщиной. Ддя этого она употребляет соответствующие гормональные препараты — в частности эстроген.