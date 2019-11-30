Правила настоящего меда: специалист рассказал, есть ли в Эстонии чистый мед

Мед издавна считается очень полезным и натуральным продуктом. Польза ни у кого сомнений не вызывает, но о натуральности продукта задумываешься каждый раз, оказываясь в магазине напротив полок, заставленных всевозможными сортами и марками меда. Какой же из них выбрать, как определить качество меда? О том, какие сорта производятся в Эстонии и какие мифы о меде не соответствуют правде, «МК-Эстонии» рассказал специалист.
Можно сказать, что мед столетиями считается продуктом благородным и всеми почитаемым. Тем нем менее, по словам пчеловода Александра Рябченко, пчелиные таинства производства меда до конца неясны даже пасечникам. Александр Николаевич занимается пчеловодством 25 лет, занятие это любит. Специально для читателей «МК-Эстонии» он прояснил несколько мифов и рассказал любопытные подробности о меде и его производстве.
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