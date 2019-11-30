Правила настоящего меда: специалист рассказал, есть ли в Эстонии чистый мед

Мед издавна считается очень полезным и натуральным продуктом. Польза ни у кого сомнений не вызывает, но о натуральности продукта задумываешься каждый раз, оказываясь в магазине напротив полок, заставленных всевозможными сортами и марками меда. Какой же из них выбрать, как определить качество меда? О том, какие сорта производятся в Эстонии и какие мифы о меде не соответствуют правде, «МК-Эстонии» рассказал специалист.