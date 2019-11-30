В социальных сетях распространяется новый тренд – загар ануса

В социальных сетях распространяется новая тенденция принятия солнечных ванн. Последователи тренда говорят, что организм получает значительно больше энергии и витамина D в области попы в течение 30 секунд, чем в любых других местах. Кроме того, загар ануса помогает поддерживать гигиену и уничтожать бактерии.

Также утверждается, что загар сзади помогает регулировать уровень гормонов и улучшить качество сна. Знаменитости также приняли участие в тенденции анального загара – например, в интервью 2014 года Шейлин Вудли утверждает, что такой загар помогает избавиться от грибковых инфекций половых органов и снять раздражение.