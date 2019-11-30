Сб, 30.11.2019
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В социальных сетях распространяется новый тренд – загар ануса

Пляж

ФОТО: Murat Subatli/PantherMedia

Солнечный свет очень важен для здоровья человека – человеческий организм и эндокринная система нуждается в достаточном количестве витамина D для нормального функционирования. Однако, по мнению многих инфлюенсеров, лучший способ принятия солнечных ванн – раздвинуть ноги, пишет портал Tervis.

В социальных сетях распространяется новая тенденция принятия солнечных ванн. Последователи тренда говорят, что организм получает значительно больше энергии и витамина D в области попы в течение 30 секунд, чем в любых других местах. Кроме того, загар ануса помогает поддерживать гигиену и уничтожать бактерии.

Также утверждается, что загар сзади помогает регулировать уровень гормонов и улучшить качество сна. Знаменитости также приняли участие в тенденции анального загара – например, в интервью 2014 года Шейлин Вудли утверждает, что такой загар помогает избавиться от грибковых инфекций половых органов и снять раздражение.

По словам врачей, у этой тенденции нет никаких научных оснований, и вряд ли загар попы отличается от загара в любом другом месте. Скорее, это может быть даже опасным, потому что нежная кожа гениталий и заднего прохода более чувствительна к солнечному свету.

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