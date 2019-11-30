Горячее фото: Эмили Ратаковски полностью разделась перед камерой, но все не так просто...

Эмили сейчас отдыхает вместе с мужем на Мальдивах, пишет Daily Mail. Но, видимо, ей надоело выкладывать яркие снимки с роскошной природой. И к очередной фотосессии модель подошла творчески.

Ратаковски сделала несколько эффектных чёрно-белых снимков у себя на вилле, позируя на фоне моря. Для этого девушка сняла с себя всю одежду и показала впечатляющие формы, принимая откровенные позы. Однако самые пикантные места модели скрывала тень. Эмили снялась, стоя спиной к источнику света, и на фото можно разглядеть лишь идеальный контур её фигуры.