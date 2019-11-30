Сб, 30.11.2019
Галерея: скорее смотрите, что творилось в субботу вечером на круизном судне Baltic Queen Таллинн-Стокгольм СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Собачий характер. Какая порода создана для вас

ФОТО: Caters News Agency/@churroandtoffee / CATERS NEWS

Кажется, если определиться, кошатник вы или собачник, то вопрос о домашнем животном решён на все 100 процентов. Но собака должна вам подходить! Лайф продолжает разбираться, какая порода подходит вашему характеру.

Собаки похожи на своих хозяев, хвостатый питомец словно копирует своего главного человека. Но и сам хозяин похож на четвероногого друга. Однако часто бывает, что человек с определённым набором привычек и мышлением не может жить душа в душу с собакой той или иной породы. Так какая порода подходит именно вам?

Бигль

Вы активный человек, постоянно в движении

ФОТО: Anna Dillon /SWNS.COM/Anna Dillon /SWNS.COM

Это охотничья, гончая порода, они часто убегают от хозяина. От этого породу часто называют бегль — от слова «бег», 

— рассказал старший инструктор учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрей Цветков.

Чау-чау

Вы интроверт. Это собака упрямая, для ученых зануд

ФОТО: Caters News Agency/@churroandtoffee / CATERS NEWS

По словам Андрея Цветкова, чау-чау не любят, когда вокруг много людей.

На примере чау-чау и написана книга Конрад Лоренц "Человек находит друга",

— рассказал этолог Андрей Неуронов.

Шарпей

Вам нравится выделяться и нести ответственность

ФОТО: SWNSKatielee Arrowsmith/Katielee Arrowsmith SWNS

У этой породы много проблем со здоровьем, часто агрессоры, достаточно активные, драчливые собаки. Её шкура — это постоянные экземы, аллергии,

— описал особенности породы Андрей Цветков.

Болонка

Вы светская дива, любите богемное общество

ФОТО: JUSTIN LANE/EPA

Эта порода сохранила ту же роль, для которой и была выведена. Её призвание — красоваться на балах, во дворцах, на раутах. Она как признак некого шика. Работяга от сохи такую заводить не будет,

— рассказал этолог.

Той-терьер

Подойдет обделенным вниманием женщинам за...

ФОТО: Rights Managed/Mary Evans Picture Library/Thoma

Их всегда заводили одинокие старушки, чтобы изливать на них любовь. Но хоть они и той — "игрушка", воспитывать их нужно,

— говорит Андрей Неуронов.

Ризеншнауцер

Вы уверены в себе. Собака подходит для серьезных, организованных людей

ФОТО: Frank Franklin II/AP

У этой породы твёрдый характер, они смелые, уверенные в себе, требуют обязательной дрессировки,

— рассказал Андрей Цветков.

Кокер-спаниель

Вы легкий и веселый. Быстро забываете обиды

ФОТО: MIKE SEGAR/REUTERS

Они могут проявлять агрессию по отношению к своим владельцам. Как и каждой охотничьей собаке, им нужно много гулять,

— предупреждает инструктор.

По словам специалиста, именно среди кокер-спаниелей больше всего «покусов» хозяев.

Лабрадор

Вы настоящий друг, всегда поддержите и в веселье, и в грусти, душа компании

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

Он подходит всем. Если вам одиноко, заведите лабрадора. Это семейная собака. Добронравная. Их проблема — ожирение, им нужны физические нагрузки, длинные прогулки,

— говорит этолог.

Корги

Вы ленивы, не любите перетруждаться

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

Они уже не охотничьи и не любят муштру, поэтому эта порода хорошо подойдёт в дополнение к ленивому, мягкому, интеллигентному человеку,

— рассказал Андрей Неуронов.

Специалисты считают, что те, кто заводит собак, должны быть прежде всего требовательными к своим питомцам, чётко ставить задачи для них, решать их вместе и помнить, что любой собаке нужна дрессировка.

НАВЕРХ