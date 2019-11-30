Собачий характер. Какая порода создана для вас

Собаки похожи на своих хозяев, хвостатый питомец словно копирует своего главного человека. Но и сам хозяин похож на четвероногого друга. Однако часто бывает, что человек с определённым набором привычек и мышлением не может жить душа в душу с собакой той или иной породы. Так какая порода подходит именно вам?