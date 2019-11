Стюардессы рассказали о любимом предмете в их чемоданах

Таковым оказался черный приталенный комбинезон из хлопка стоимостью 18 фунтов стерлингов (20 евро) с сайта Amazon. Сперва отзыв об этой вещи появился в закрытой группе в Facebook, где пользователи прозвали его комбинезоном для бортпроводниц. Затем стюардессы посвятили предмету отдельную группу в Facebook под названием The Sisterhood of the Travelling Jumpsuit («Сестричество комбинезона путешественниц»), которая заполонена снимками девушек в одинаковом наряде.