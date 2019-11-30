11 признаков того, что в квартире случилось что-то плохое

Завелись муравьи или тараканы

Если полу в вашем доме внезапно появились тараканы и муравьи, знайте, что они завелись не просто так. Паразиты несут за собой отрицательную черную энергетику. Полчища насекомых съедают стенки вашего жилища и портят здоровье. Старайтесь любыми методами от них избавиться, провести дезинфекцию и очистить пространство. Имейте в виду, что появление насекомых от неряшливых соседей не указывает на присутствие негатива в вашей квартире. Такая проблема решается коллективно всем подъездом.

Постоянно теряются вещи

Замечаете, что в вашем жилище стали постоянно теряться вещи? Неорганизованность и беспорядок не всегда могут быть этому причиной. Скорее всего, атмосфера в вашем доме была напряженной. Как только вы очистите энергетическое пространство, в вашей семье все будет спокойно и гармонично, то вещи перестанут теряться и будут всегда оказываться на своих местах.

Болеют домашние питомцы

Животные обладают способностью чувствовать любые изменения в общей энергетике дома. Как только негатива становится слишком много или стены дома хранят в себе плохие воспоминания, питомец начинает чувствовать себя нехорошо. Восприимчивы к этому кошки, по ним легко определить атмосферу жилища. Горячий нос, вялость и отсутствие аппетита укажут на отрицательную энергию помещения.

Вянут домашние растения

Если в вашей квартире гибнет даже кактус, то задумайтесь о гармонии и энергетике дома. Растения выявляет негатив, но не может с ним справиться. Не пытайтесь спасти увядший цветок, а позаботьтесь об атмосфере в своем жилище, очистите пространство от энергетической грязи, забудьте о конфликтах и ссорах. В положительной и гармоничной обстановке растения будут цвести и радовать глаз.

Перегорают лампочки и электроприборы

Поломка техники и перегорание лампочек указывают на то, что с вашим домом что-то не так. Электроприборы перестают работать из-за скопления отрицательной энергетики. Они безмолвно намекают на слишком большое количество неприятных ситуаций, которые случались в этой квартире. Не чините поломки и выкидывайте всю сгоревшую технику на свалку. Так вы сможете ослабить негатив и очистить пространство.

Появился неприятный запах

Неприятные запахи и зловоние, появившиеся без причины, указывают на отрицательные события, произошедшие в доме, и скопление темной энергии. Постарайтесь выяснить причину возникновения негатива и избавиться от него. Попробуйте очистить пространство помещения и присмотритесь к поведению членов семьи. Гармония и спокойствие в доме поможет справиться с этой проблемой.

Открываются и закрываются двери и окна

При отсутствии сквозняков внезапно открывающиеся окна и двери должны вас насторожить. В стенах вашей квартиры явно происходило что-то неприятное и плохое. Находиться в таком помещении неприятно, от этого могут быть вовсе неблагоприятные последствия. Очищения пространство от черной энергетики станет хорошим решением проблемы.

Постоянно протекают краны и трубы

Если вы регулярно чините краны и трубы, которые постоянно протекают, то ищите причины в нарушении гармонии и плохой атмосфере дома. На микроклимат влияют не только отрицательные события, но и плохие помыслы, исходящие от приходящих гостей. Старайтесь чаще чистить пространство от отрицательной энергетики.

Жильцы ссорятся и ворчат

Ссоры и конфликты являются главными составляющими дома с плохой атмосферой. Вся ругань, которая началась на пустом месте, была спровоцирована негативной аурой. В помещении, где случалось что-то плохое, даже самые добродушные и вежливые жильцы начнут спорить и ворчать. Некоторые семьи после переезда в новое жилище перестают конфликтовать и начинают сосуществовать мирно.

Домашние жалуются на усталость, стресс и сонливость

Если усталость и сонливость вызваны не перепадом температуры или повышенной нагрузкой, то на ваш организм влияет негативная энергетика. Регулярное чувство стресса в домашней обстановке говорит, что стены жилища не могут положительно влиять на ваш организм. Большое количество негатива провоцирует хроническую усталость, с которой будет тяжело бороться.