Вот чем грозит сон рядом с храпящим партнером

А теперь ещё учёные обнаружили, что ненавистный храп партнёра может навредить вашему физическому и психическому здоровью!

Британская ассоциация храпа и апноэ во сне обнародовала данные, согласно которым целых 20 млн британцев не высыпаются из-за того, что партнёр храпит! Если что, население Великобритании — 66 млн.

Нарушения сна повышают риск развития депрессии и тревожности, а также ожирения и инсульта.

Кроме того, недостаток сна подрывает способность организма к восстановлению и исполнению важных биологических функций — таких как обмен веществ и консолидация памяти.

Вдобавок недосып приводит к большему количеству ошибок на работе, заторможенному мышлению и пониженной трудоспособности.

Да и самому храпуну есть о чём задуматься: храп связан с постоянной раздражительностью, которая плохо сказывается на отношениях. А отрицательная обстановка дома может спровоцировать стресс, воспаление, нарушения аппетита и ослабление иммунитета.

К таким выводам пришли канадские ученые, изучавшие влияние храпа на слух. Они исследовали четыре пары, в которых у одного из партнеров наблюдалось апноэ во сне.

Исследование показало, что у всех партнеров были нарушения слуха, эквивалентные сну рядом с работающим механизмом, особенно в том ухе, которое было обращено к храпящему.

А специалисты из Имперского колледжа науки в Лондоне обнаружили, что храп повышает давление. Их исследование свидетельствует, что чем выше уровень шума, тем выше риск гипертонии. Гипертония, в свою очередь, повышает риск развития деменции, сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.