Сб, 30.11.2019
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«Копия мамы»: Пелагея показала новое видео с дочерью Таисией

Пелагея

ФОТО: Instagram

33-летняя Пелагея сейчас находится на гастролях по городам России. В это время ее двухлетняя дочь Таисия не скучает и много времени проводит со своей крестной мамой.

Так, на днях девочка вместе с ней сходила на ледовое шоу Cirque du Soleil — видеоотчетом с этого события Пелагея поделилась с подписчиками в своем Instagram. На кадрах Таисия заливисто смеется и заявляет, что хотела бы быть клоуном. Впрочем, само представление малышка, судя по всему, не оценила — прямо посреди шоу девочка предложила тете "пойти домой".

Ролик вызвал у подписчиков Пелагеи искренний восторг. Они посчитали, что Таисия растет милым и озорным ребенком, а также в очередной раз отметили ее фантастическое сходство со звездной мамой.

Смешинка, как и мамусик,

Какая милая лапочка,

Голос очень на мамин похож,

Поля, прекрасный ксерокс!

Такая чудесная красотка получилась,

Копия мамы!

— высказались фанаты Пелагеи.

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