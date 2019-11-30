«Копия мамы»: Пелагея показала новое видео с дочерью Таисией

33-летняя Пелагея сейчас находится на гастролях по городам России. В это время ее двухлетняя дочь Таисия не скучает и много времени проводит со своей крестной мамой.
Так, на днях девочка вместе с ней сходила на ледовое шоу Cirque du Soleil — видеоотчетом с этого события Пелагея поделилась с подписчиками в своем Instagram. На кадрах Таисия заливисто смеется и заявляет, что хотела бы быть клоуном. Впрочем, само представление малышка, судя по всему, не оценила — прямо посреди шоу девочка предложила тете "пойти домой".
Ролик вызвал у подписчиков Пелагеи искренний восторг. Они посчитали, что Таисия растет милым и озорным ребенком, а также в очередной раз отметили ее фантастическое сходство со звездной мамой.
Смешинка, как и мамусик,
Какая милая лапочка,
Голос очень на мамин похож,
Поля, прекрасный ксерокс!
Такая чудесная красотка получилась,
Копия мамы!
— высказались фанаты Пелагеи.