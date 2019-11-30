«Копия мамы»: Пелагея показала новое видео с дочерью Таисией

Так, на днях девочка вместе с ней сходила на ледовое шоу Cirque du Soleil — видеоотчетом с этого события Пелагея поделилась с подписчиками в своем Instagram. На кадрах Таисия заливисто смеется и заявляет, что хотела бы быть клоуном. Впрочем, само представление малышка, судя по всему, не оценила — прямо посреди шоу девочка предложила тете "пойти домой".