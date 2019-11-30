Похожа на Кети? Гуф впервые показал свою новую возлюбленную

40-летний Гуф тяжело переживал расставание с Кети Топурией, о чем неоднократно рассказывал в интервью. Однако, кажется, сейчас рэпер все-таки решил последовать примеру певицы и начать строить новые отношения. Так, Гуф представил свою новую возлюбленную, которую изначально считали просто подругой артиста.

Избранницей рэпера стала Юлия Королева, которая выросла в Челябинске, там она занималась танцами гоу-гоу.

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Однако несколько лет назад девушка переехала в Москву. Сейчас, как сообщает СтарХит, у Юлии есть салон красоты и бренд одежды.

Пара отправилась в Таиланд, откуда рэпер и поделился первыми кадрами с возлюбленной.

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