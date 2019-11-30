С ума сошла?! Катри Катс сделала татуировку в очень странном месте...

Успешная эстонская модель и путешественица Катри Катс поделилась с подписчиками свежим кадром, которые подписчики девушки не смогли оставить без внимания.
На снимке Катри оттягивает нижнюю губу, демонстрируя надпись «Kät» на внутренней стороне губы.
Отметим, что во всем мире этот тренд пользуется популярностью среди молодежи. Нередко на таком необычном для тату месте можно увидеть обнаженных дам, персонажей Hello Kitty и ругательные выражения. Как правило, татуировки наносят на те места тела, где их можно увидеть. Но размещение рисунков с внутренней стороны нижней губы кажется странным, так как сюда вряд ли кому-нибудь придет в голову заглядывать, если только обладатель этого рисунка не покажет его сам. Судя по всему, многочисленным молодым людям, которые решили нанести тату именно сюда, по душе перспектива часто оттопыривать губу с помощью пальцев, что и сделала на снимке Катри.