С ума сошла?! Катри Катс сделала татуировку в очень странном месте...

Отметим, что во всем мире этот тренд пользуется популярностью среди молодежи. Нередко на таком необычном для тату месте можно увидеть обнаженных дам, персонажей Hello Kitty и ругательные выражения. Как правило, татуировки наносят на те места тела, где их можно увидеть. Но размещение рисунков с внутренней стороны нижней губы кажется странным, так как сюда вряд ли кому-нибудь придет в голову заглядывать, если только обладатель этого рисунка не покажет его сам. Судя по всему, многочисленным молодым людям, которые решили нанести тату именно сюда, по душе перспектива часто оттопыривать губу с помощью пальцев, что и сделала на снимке Катри.