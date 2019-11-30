Год Крысы: что нельзя дарить родственникам и друзьям на Новый год

Какая она по характеру, что она любит и что не любит, какие имеет предпочтения в быту, в еде? Эти и другие вопросы помогут вам не попасть впросак с презентом на Новый год. Прежде всего, Крыса неприхотливая в быту, в еде и, вообще, во всем своем содержании. Она скромна, любит простоту, и не будет претендовать на роскошь против вашей воли.

Так можно ли дарить на Новый год дорогие, разоряющие вас дары? Конечно можно, а если речь идет о близком, дорогом вам человеке, еще и нужно. Почему бы не побаловать любимых в год Крысы дорогими штучками, ведь Крыса (как символ года) очень любит подарки и приятные сюрпризы.

Считается, что Крыса очень практична, поэтому и подарки должны быть практичными – кухонная утварь, предметы для дома, гаджеты, сертификаты в магазины или салоны.

А вот самыми плохими подарками будут бесполезные побрякушки и сувениры – то, что просто захламляет дом. Исключение – игрушки и фигурки, изображающие саму хозяйку наступающего года – Белую Металлическую Крысу (Мышь). Такой символ должен быть в доме весь год, поддерживая своим видом хозяев и вселяя в них уверенность.