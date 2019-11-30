Как жаль! Эстонская певица Ника Марула выбыла из шоу «Голос»
Эстонская певица Ника Марула выбыла из шоу «Голос» на Первом канале, уступив в «Поединке» другой участницей команды Полины Гагариной Иве Тодоровой.
Ника и Тодорова исполнили песню Леонида Агутина «Аэропорты».
Ребята проект @voice1tv для меня теперь закончился, но это только начало. Не думайте, что это как-то меня подкосило или еще что-то. Я пою от души и для меня это путешествие под названием музыка только начинается. Люблю,
— написала Ника в комментарии к снимку в Instagram.
Напомним, в начале ноября стало известно, что певица из Эстонии Ника Марула прошла в следующий этап проекта «Голос» после того, как на этапе слепых прослушиваний попала в команду Полины Гагариной. Ника зрителю и слушателю из Эстонии знакома благодаря участию в конкурсе Eesti Laul, участники которого борятся за право представить Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение». Она также записала совместную песню с эстонским музыкантом Уку Сувисте, уже покорившим российского зрителя благодаря проекту «Голос».