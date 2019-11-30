Дразнит, чертовка! Сексапильная эстонская знаменитость похвасталась роскошным телом

Девушка круглый год следит за своей фигурой и всегда находится в отличной форме. Именно поэтому мы ничуть не сомневаемся в том, что и сейчас, в конце промозглого ноября, Лиза выглядит ничуть не хуже, чем на этом фото, которое она опубликовала на своей страничке в Instagram несколько дней назад!