Эксклюзивные кадры: самую гламурную блондинку Эстонии застукали в очень интимный момент
В ноябре этого года поклонников эстонской актрисы и радиоведущей Бригитте Сюзанне Хунт ошарашила неожиданная новость. Возлюбленный прославленной эстонки — Рон Нымме — был застукан в клубе во время очень активного флирта с другой красоткой. Хунт незамедлительно разорвала отношения с неверным молодым человеком...
С того момента прошло всего несколько неделей, а звездную блондинку уже успели застукать вместе с 25-летним участником популярного шоу «Suunamudijate meistriklass» Кристьяном Хейнметсом, который в конце ужина сделал девушке предложение руки и сердца.
Как сообщает Elu24, пара наслаждалась романтическим ужином в одном из таллиннских ресторанов, а потом молодой человек встал на одно колено и, очевидно, сделал звезде предложение...
Что же она ответила? Узнаем в свежем выпуске «Suunamudijate meistriklass» уже на следующей неделе в эфире телеканала Kanal 2!