Эксклюзивные кадры: самую гламурную блондинку Эстонии застукали в очень интимный момент

С того момента прошло всего несколько неделей, а звездную блондинку уже успели застукать вместе с 25-летним участником популярного шоу «Suunamudijate meistriklass» Кристьяном Хейнметсом, который в конце ужина сделал девушке предложение руки и сердца.

Как сообщает Elu24, пара наслаждалась романтическим ужином в одном из таллиннских ресторанов, а потом молодой человек встал на одно колено и, очевидно, сделал звезде предложение...