Большинство людей в Эстонии делают это неправильно: как правильно чистить зубы
Зубы жителей Эстонии не в самом лучшем состоянии. Выясняется, что всему виной зубная щетка, которой большинство людей пользуются неправильно. Стоматолог Мария Тоомпере рассказала в студии TV3, как на самом деле следует чистить зубы!
Оказывается, что в Эстонии есть людей, у которых на всю семью одна общая зубная щетка. Есть и те, кто чистит зубы персональной щеткой, но всего лишь раз в неделю.
Как правильно ухаживать за полостью рта, какие средства и как стоит использовать, смотрите в видеосюжете TV3!