Пт, 29.11.2019
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Бывший ведущий Top Gear назвал Грету Тунберг идиоткой

Джереми Кларксон

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/Press Association Images

Опуститься до оскорблений шоумена заставили опасения, что подросток своими речами обрушит продажи машин, передает Life.

Бывший ведущий всемирно известной британской телепрограммы Top Gear Джереми Кларксон назвал 16-летнюю экологическую активистку Грету Тунберг идиоткой.

Их учат в школе, прежде чем они скажут «мама» и «папа», что машины — это зло, и это у них в голове,

 — приводит его слова The Sun.

Он опасается, что речи активистки приведут к снижению продаж автомобилей в мире. По словам Кларксона, в его «списке ненавистных» она стоит даже перед велосипедистами.

Она идиотка. Беспрестанные разговоры о том, что мы все умрем, не изменят ничего,

— считает Кларксон.

Впрочем, его мнение разделяют в Великобритании явно не все. Так, крупная книжная сеть признала Тунберг автором года. Ее также выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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