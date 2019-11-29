Мать-одиночка излила душу таксисту: отец сам решает, хочет он остаться в жизни ребенка или нет

Эстонская виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес (27) поделилась в социальной сети историей, как ей удалось поговорить с таксистом о жизненных темах. «Короткий, но важный диалог, который оставил осадок на весь день...» написала Сильвия.
Виолончелистка Сильвия Ильвес написала в своем Instagramis, что вызвала такси себе и трем старшим детям. Водитель погрузил школьные ранцы, пакеты и виолончель.
«Вы очень хорошая мать, раз справляетесь с тремя детьми», — сказал таксист Сильвии, после того как она отвела детей в школу и детский сад. Сильвия сказала, что сама едет дальше на работу играть на виолончели. «Кто-нибудь из детей играет на музыкальных инструментах?» — спросил влдитель, на что Ильвес ответила, что некоторые из них играют на виолончели и фортепиано.
Таксист поинтересовался, играет ли муж Сильвии на каком-нибудь инструменте? «Нет, я занимаюсь детьми одна», ответила недавно разведенная Ильвес. Водитель ответил, что хотя у него и нет детей, но если вдруг ему придеться разестись с женой, то он хотел бы остаться с детьми.
«У меня свои договоренности с отцами детей», пояснила Сильвия. «Отец сам решает, хочет он остаться в жизни ребенка или нет. Кто-то выплачивает прожиточный минимум, кто-то поддерживает отношения с ребенком, что я ценю гораздо больше, поэтому не требую средств к существованию», — добавила виолончелистка.
Ильвес пожелала таксисту крепких отношений с будущей супругой, поскольку развод является выматывающим процессом. «Интересно поговорить на такие насущные темы так спонтанно...в поезде на такси. Таксист был действительно очень добродушный и готовый придти на помощь!» — написала Сильвия в заключении.
Ставшая популярной в передаче «Klassikatähed» виолончелистка стала матерью первый раз в возрасте 18 лет. У нее трое общих детей с финским бизнесменом Юкка Раутио и младший ребенок появился на свет в браке с Яаком Кулла. В декабре младшему ребенку исполниться год.