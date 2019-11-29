«Жена еще не сдохла»: престарелая супруга Гогена Солнцева полностью облысела

64-летняя Екатерина Терешкович прославилась на всю страну после того, как стала супругой эпатажного шоумена Гогена Солнцева. Отношения влюбленных никогда не были безоблачными: они уже не раз расставались и сходились вновь. Главной причиной размолвок чаще всего становилась алкогольная зависимость женщины.

Сейчас Терешкович снова в реабилитационном центре. По словам близкого друга, ее состояние стремительно ухудшается, а врачи делают пессимистичные прогнозы. «Катя тяжело больна. Она еле дышит. На фоне зависимости у нее нашли серьезные заболевания. В больнице ее побрили. Она не хотела лишаться волос, но другого выхода не было. По поводу диагноза ничего отвечать не стала. Как я понимаю, там все очень серьезно», — рассказал источник из окружения пары.

Сама пациентка на телефонные звонки не отвечает, но в Сети действительно появились ее фотографии с лысой головой. Гоген Солнцев тоже не распространяется о точном диагнозе супруги. Шоумен подтвердил лишь то, что Екатерина в клинике, и это уже не первый случай, когда ей понадобилась помощь специалистов.

Екатерина Терешкович ФОТО: Соцсети

«Она давно мотается по медицинским учреждениям, это не первая ее больница. Я не могу комментировать никакие медицинские диагнозы, но проблемы со здоровьем есть, как и у всех в таком почтенном возрасте. Но еще не сдохла», — объяснил шоумен.

Гоген все так же часто появляется на светских мероприятиях, но теперь приходит в одиночестве. По мнению поклонников, Солнцев потерял интерес к супруге, поэтому так редко говорит о ней. Друзья Терешкович и вовсе утверждают, что муж не навещает ее в больнице, хотя та спрашивает о нем каждый день.

Ранее Екатерина рассказывала, что имеет проблемы с алкоголем, но готова лечиться ради отношений с Гогеном. Женщина очень любит молодого супруга и безумно ревнует. Так, она была абсолютно уверена, что Солнцев тайно встречается с ее дочерью Полиной. В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Терешкович даже устроила драку с собственной наследницей.