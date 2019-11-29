Смотрите, какую потрясающую обувь создает молодой дизайнер из Нымме

Юхан занимается этим необычным делом уже год. Дизайн и рисование для него всегда были интересны.

«Однажды я был в торговом центре в Тарту и увидел там компанию ребят из восьми человек. У них всех были одинаковые кроссовки и я подумал, что это не нормально. Мы все можем быть разными и отличаться друг от друга».

Видео об обуви ручной работы, увиденное позже на Youtube, вдохновило Юхана еще больше, поэтому он решил попробовать создать что-то подобное сам.

«Я купил дешевую обувь за 15 евро на рынке и попытался сам ее покрасить. Сначала я вообще не понимал, что я делаю. Правильной технике я научился в процессе своей работы, пытаясь добиться успеха».

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