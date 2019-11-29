Плющенко вспомнил о пытавшихся облить его кислотой женщинах

Плющенко вспомнил, что часто получал угрозы, в том числе смертельные. «Был случай, когда звонили две женщины и угрожали, что узнают мой адрес, обольют кислотой, порежут, вырежут всю семью», — рассказал фигурист. По его словам, неизвестные поджидали его у дверей квартиры, однако в ситуацию вмешались правоохранительные органы.

Также Плющенко отметил, что после того, как угрозы поступили в адрес его шестилетнего сына, он и его супруга Яна Рудковская усилили меры безопасности. Спортсмен также поставил дополнительную охрану у своей академии.

13 ноября стало известно, что в Instagram в адрес шестилетнего Александра Плющенко начали поступать угрозы расправы. Тогда супруги обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже Рудковская прокомментировала произошедшее, назвав авторов угроз сектантами.