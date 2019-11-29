Видео: сегодня в студии Limon LIVE мы устроили жаркие танцы!
Сегодня в гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE Школа Моды и Танца Max Moda и ее преставители – директор Максим Хлебников и хореограф Эдуард Яковлев.
Какие стили танцев пользуются наибольшей популярностью и сталкиваются ли хореографы с детьми, которым танцы даются крайне тяжело? Что изменилось за последние пятнадцать лет и в чем заключается разница между конкурсами талантов в Эстонии и в России?
Об этом и о многом другом гости рассказали в нашем вечернем Limon LIVE!