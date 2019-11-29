Смотрите, как быстро журналисты Limon.ee съели всю курицу в KFC

В пятницу, 29 ноября, с десяти часов утра ресторан был открыт только для представителей прессы и блогеров. Им дарили подарки, угощали различными блюдами из основного меню KFC, а также познакомили с руководством сети ресторанов быстрого питания, которое рассказало о своих планах. Гостей встречал ведущий, который специально для праздника перевоплотился в Полковника Сандерса. А с 12:00 до 16:00 в KFC ждали всех гостей: был открыт бесплатный фотобокс с возможностью сразу распечатать фотографии, а также можно было покрутить «Колесо Фортуны» и выиграть вкусный приз.

Специально для журналистов провели короткую экскурсию по кухне, где выяснилось, что маринованная курица без панировки хранится в холодильниках при температуре до 4 градусов, а перед тем, как ее запекают, панируют прямо на месте. Для этого в ресторане есть целый уголок и специально обученный человек этим занимается.

Руководство KFC в один голос заявило, что планы у них амбициозные и уже в ближайшие годы в странах Балтии откроется до 20 новых ресторанов KFC, где будет работать 800 сотрудников. Долгожданный ресторан в торговом центре Kristiine в Таллинне откроется уже в ближайшие дни, третьим будет уже KFC в Нарве, а потом в Тарту и так далее. Люди, желающие заказывать еду на дом, скоро смогут воспользоваться этой услугой в Эстонии, над этим активно работают, ведь в начале они старались обслужить всех клиентов на месте.

Эдгар Гергель вместе со своей "тенью" Полиной Киселевой, которая провела день в редакции портала Limon.ee в рамках акции День тени провели дегустацию большей части меню и поделились своими впечатлениями.