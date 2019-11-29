Пт, 29.11.2019
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Видео: девушка застряла в дымоходе пытаясь залезть к подруге

ФОТО: Скриншот с видео

Жительница американского города Финикс пытаясь залезть в дом к подруге застряла в дымоходе, сообщает Mignews.com.ua.

Девушка, чье имя не раскрывают, со своей подругой Ясминой решили пойти домой к последней. Обнаружилось, что в доме не было родителей, а ключи Ясмина просто не взяла.

Подруга хозяйки предложила залезть в дом через дымоход. Спустившись в трубу с крыши, она застряла и начала паниковать.

Подруге пришлось вызывать службу спасения. Девушку доставали из дымохода 40 минут. Американка испугалась, но серьезных травм не получила.

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