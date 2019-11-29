Черная пятница: протесты и сумасшедшие покупатели по всему миру
Берущая свое начало в начале 1950-х годов распродажа под названием «Black Friday» (черная пятница) обычно проходит после Дня Благодарения и перед праздником Рождества.
Десятки торговых центров и интернет магазинов снижают цены на свои товары, что заставляет покупателей скупать на своем пути все, что им нужно и не нужно.
Еще десять лет назад черная пятница не вызывала протестов, однако годы спустя их проводят все чаще. Многие активисты заявляют, что производители различных товаров не берут в счет тот факт, что излишнее производство вредит и постоянно загрязняет окружающую среду, что подтверждается климатическими изменениями.
В Испании в городе Мадрид, протестующие выступили с плакатами, на которых было написано, что безрассудное потребление влечет за собой климатический кризис, поскольку производство вредит окружающей среде и климату.
Активисты экологической организации Greenpeace ворвались в Мадридский магазин Mango, и полиции пришлось задержать их с приминением физической силы.
В Южной Африке в городе Йоханнесбург протестующие вышли на улицы города с плакатами «Черная пятница - повод для грусти».
Во Франции в городе Ренн на улицах города развешены плакаты, на которых написано: «Amazon убил меня» и «Amazon, с каждым новым рабочим местом пропадает два старых».
В Париже прошли протесты против Amazon «Остановите Amazon и их мир».
Также находится много тех, кто наслаждается покупками в день больших скидок.
Борьба за товар способствует дракам, в результате который приходится вмешиваться полиции. Одна из таких ситуаций произошла в Бразилии в городе Сан-Паулу, где люди пытались выхватить друг у друга из рук дешевые телевизоры.
Покупатели из разных стран выстроились в очереди еще задолго до открытия магазинов, чтобы попасть внутрь первыми.
В магазины берут с собой и детей, которые нередко теряются в столпотворении людей и работникам охранных служб приходится их искать.
В некоторых торговых точках рекламой скидок занимаются знаменитости, которым платят за это немалые деньги. При покупке они подают сигнал своим фанатам, подталкивая паоследних приобретать такие же товары.
Это раздражает активистов, которые считают, что покупатели ведут себя как стадо овец, которых манят пучком зеленой травы.