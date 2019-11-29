Черная пятница: протесты и сумасшедшие покупатели по всему миру

Десятки торговых центров и интернет магазинов снижают цены на свои товары, что заставляет покупателей скупать на своем пути все, что им нужно и не нужно.

Еще десять лет назад черная пятница не вызывала протестов, однако годы спустя их проводят все чаще. Многие активисты заявляют, что производители различных товаров не берут в счет тот факт, что излишнее производство вредит и постоянно загрязняет окружающую среду, что подтверждается климатическими изменениями.

В Испании в городе Мадрид, протестующие выступили с плакатами, на которых было написано, что безрассудное потребление влечет за собой климатический кризис, поскольку производство вредит окружающей среде и климату.

Активисты экологической организации Greenpeace ворвались в Мадридский магазин Mango, и полиции пришлось задержать их с приминением физической силы.

Полицейские Мадрида выводят из магазина протестующего. ФОТО: PAUL WHITE/AP/Scanpix

В Южной Африке в городе Йоханнесбург протестующие вышли на улицы города с плакатами «Черная пятница - повод для грусти».

Во Франции в городе Ренн на улицах города развешены плакаты, на которых написано: «Amazon убил меня» и «Amazon, с каждым новым рабочим местом пропадает два старых».

Плакаты в французском городе Ренн : «Amazon убил меня» и «Amazon, с каждым новым рабочим местом пропадает два старых». ФОТО: David Vincent/AP/Scanpix

В Париже прошли протесты против Amazon «Остановите Amazon и их мир».

Также находится много тех, кто наслаждается покупками в день больших скидок.

Борьба за товар способствует дракам, в результате который приходится вмешиваться полиции. Одна из таких ситуаций произошла в Бразилии в городе Сан-Паулу, где люди пытались выхватить друг у друга из рук дешевые телевизоры.

Черная пятница в Бразилии. ФОТО: RAHEL PATRASSO/REUTERS/Scanpix

Покупатели из разных стран выстроились в очереди еще задолго до открытия магазинов, чтобы попасть внутрь первыми.

В магазины берут с собой и детей, которые нередко теряются в столпотворении людей и работникам охранных служб приходится их искать.

В некоторых торговых точках рекламой скидок занимаются знаменитости, которым платят за это немалые деньги. При покупке они подают сигнал своим фанатам, подталкивая паоследних приобретать такие же товары.