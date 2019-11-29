Пт, 29.11.2019
Видео: за мир без войны! Танец эстонских детей растрогал пассажиров парома Таллинн-Стокгольм СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду

Виктория Бекхэм

ФОТО: Instagram

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не одобряет популярный тренд на оголяющие живот топы. В этом она призналась в эфире шоу телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show), пишет Lenta.

На вопрос о том, какой модный тренд она считает нелепым, Бекхэм ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы.

Я заметила, что многие носят короткие топы,

— с недоумением произнесла дизайнер.

Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток.

На самом деле есть еще кое-что. Некоторые носят свои пиджаки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, будто им все равно на свой внешний вид,

— добавила гостья развлекательного шоу.

В итоге обе женщины заключили, что отныне никто не должен носить указанные вещи.

НАВЕРХ