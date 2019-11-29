Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не одобряет популярный тренд на оголяющие живот топы. В этом она призналась в эфире шоу телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show), пишет Lenta.
На вопрос о том, какой модный тренд она считает нелепым, Бекхэм ответила, что не понимает людей, которые носят кроп-топы.
Я заметила, что многие носят короткие топы,
— с недоумением произнесла дизайнер.
Кроме того, она заявила, что не является фанаткой спущенных с плеч курток.
На самом деле есть еще кое-что. Некоторые носят свои пиджаки спущенными на руки. Они хотят выглядеть так, будто им все равно на свой внешний вид,
— добавила гостья развлекательного шоу.
В итоге обе женщины заключили, что отныне никто не должен носить указанные вещи.