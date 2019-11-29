Задержанная с кокаином Наталья Бочкарева вышла замуж

Наталья Бочкарева, оказавшаяся в центре скандала после того, как полицейские задержали ее с пакетиком белого порошка в трусах, вышла замуж. По крайней мере, именно так решили подписчики 39-летней актрисы, увидев ее снимок в белом подвенечном платье и с букетом в руках, пишет Экспресс газета.
Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!
— сообщила артистка в подписи к эффектному кадру.
Публика, разумеется, тут же начала поздравлять Бочкареву с новым замужеством и интересоваться, кто же стал ее супругом, ведь Наталья ранее ничего не сообщала о переменах в своей личной жизни. Многие полагали, что после развода в 2014 году с адвокатом Николаем Борисовым, с которым актриса прожила в браке 7 лет и родила двоих детей, она оставалась одинокой.
Между тем порадовались за артистку не все. Некоторые резонно отметили, что Бочкарева выбрала не лучшее время для свадьбы, ведь в отношении нее возбуждено уголовное дело и она находится под подпиской о невыезде. Согласно последним данным, стражи порядка доказали, что вещество, обнаруженное в трусах у актрисы, действительно кокаин, а любительница «снежка» — сама Бочкарева, пишет Telegram-канал Mash.