Задержанная с кокаином Наталья Бочкарева вышла замуж

Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!

Публика, разумеется, тут же начала поздравлять Бочкареву с новым замужеством и интересоваться, кто же стал ее супругом, ведь Наталья ранее ничего не сообщала о переменах в своей личной жизни. Многие полагали, что после развода в 2014 году с адвокатом Николаем Борисовым, с которым актриса прожила в браке 7 лет и родила двоих детей, она оставалась одинокой.