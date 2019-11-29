Галерея: в KFC Ülemiste с утра пораньше прошел крутой праздник, пресса и блогеры объедались курицей

В пятницу с десяти часов утра ресторан был открыт только для представителей прессы и блогеров. Им дарили подарки, угощали различными блюдами из основного меню KFC, а также познакомили с руководством сети ресторанов быстрого питания, которое рассказало о своих планах. Гостей встречал ведущий, который специально для праздника перевоплотился в Полковника Сандерса. Также гостей развлекал диджей радиостанции MyHits. А с 12:00 до 16:00 в KFC ждут всех гостей: открыт бесплатный фотобокс с возможностью сразу распечатать фотографии, а также покрутить «Колесо Фортуны» и выиграть вкусный приз.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Управляющий директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Олег Писклов подарил первому в Эстонии ресторану ракету «Восток», на которой впервые в косом отправился космонавт Юрий Гагарин, также они привезли и передали руководству KFC в странах Балтии 11 различных специй в стеклянной банке. Помимо Писклова с прессой общался исполнительный директор KFС в странах Балтии, директор торгового центра «Юлемисте» и председатель правления фирмы Apollo Group, именно она и купила франшизу KFC в Эстонии.

Также для журналистов провели короткую экскурсию по кухне и нам удалось выяснить, что маринованная курица без панировки хранится в холодильниках при температуре до 4 градусов, перед тем, как ее запекают, панируют прямо на месте. Для этого в ресторане есть целый уголок и специально обученный человек этим занимается.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Руководство KFC в один голос заявило, что планы у них амбициозные и уже в ближайшие годы в странах Балтии откроется до 20 новых ресторанов KFC, где будет работать 800 сотрудников. Долгожданный ресторан в торговом центре Kristiine в Таллинне откроется уже в ближайшие дни, третьим будет уже KFC в Нарве, а потом в Тарту и так далее. Люди, желающие заказывать еду на дом, скоро смогут воспользоваться этой услугой в Эстонии, над этим активно работают, ведь в начале они старались обслужить всех клиентов на месте.

Олег Писклов, управляющий директор KFC в Центральной и Восточной Европе:

Эстонию все чаще называют digital-страной, и мы строим большие планы по расширению нашей сети здесь. Мы намерены открывать новые рестораны в регионе, сохраняя фокус на обеспечении отменного вкуса и качества блюд, а также на развитие наших сотрудников.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Apollo Group включит KFC в свою программу лояльности по всей Прибалтике, которая позволяет активным пользователям значительно экономить в кинотеатрах и книжных магазинах Apollo, в развлекательных центрах O’Leary, и др. заведениях группы.