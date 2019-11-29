«Моя судьба!» 22-летняя Кунаки впервые рассказала, как влюбилась в 53-летнего Касселя

Мы встречались три года, и мое сердце было разбито. Познакомившись с Венсаном, я сразу поняла: «Это он! Моя судьба!» У меня не было в этом никаких сомнений. И это самый верный признак того, что ты на правильном пути: ты ни на секунду не сомневаешься в своем выборе,

По ее словам, секрет счастливых и страстных отношений в том, чтобы пара оставалась парой. Привязанность друг к другу, по мнению Тины Кунаки, как снежный ком, — она только увеличивается в своих размерах. А для огонька в браке важно другое. «Важно, чтобы вы всегда помнили о том, что вас изначально соединяет. Почему вы вместе? Часто люди расстаются, потому что все не ладится, а по сути, они попросту забыли, что их связывало. Эту связь я стараюсь поддерживать всеми силами», — не скрывает Тина.