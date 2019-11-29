Просил помощи у соседей: звезду «Солдатов» жестоко избили в его квартире

Российского актера, более известного по главной роли полковника в сериале "Солдаты", Вячеслава Гришечкина, избили в его собственной квартире в Москве. Кинозвезде пришлось даже вызывать скорую помощь, пишет Сегодня.
Как сообщает Telegram-канала Mash, после нападения Вячеслав Гришечкин выбежал на лестничную клетку и попросил помощи у соседей. После госпитализации 57-летний актер рассказал сотрудникам полиции, что его избил хороший знакомый – 24-летний Джимшит. Оказывается, что знаменитость помог парню с регистрацией в Москве.
На данный момент подозреваемого разыскивает полиция. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.
Отметим, что Вячеслав Гришечкин, помимо "Солдатов" сыграл в таких известных сериалах, как "Маргоша", "Ундина" и других. Актер тяжело переживает смерть супруги Анны, которой не стало два года назад из-за онкологической болезни.