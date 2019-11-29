Просил помощи у соседей: звезду «Солдатов» жестоко избили в его квартире

Как сообщает Telegram-канала Mash, после нападения Вячеслав Гришечкин выбежал на лестничную клетку и попросил помощи у соседей. После госпитализации 57-летний актер рассказал сотрудникам полиции, что его избил хороший знакомый – 24-летний Джимшит. Оказывается, что знаменитость помог парню с регистрацией в Москве.

На данный момент подозреваемого разыскивает полиция. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.