Павел Прилучный подтвердил роман с экс-женой Богомолова

Слухи вокруг ситуации в семье известных российских актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце уже не первый месяц волнуют российские СМИ, пишет Topnews.
Напомним, что относительно недавно поклонники обсуждали возможный разрыв отношений в паре, а также тему избиения Агаты Муцениеце ее мужем, из-за чего актриса даже якобы вызывала полицию.
Теперь же на первый план вышел возможный роман звезды сериала «Мажор» и бывшей жены Константина Богомолова Дарьи Мороз.
После этого Агатой Муцениеце решила лично узнать у своего мужа, что происходит, и сняла диалог на камеру для очередного выпуска своего YouTube-шоу «Прилучные будни».
«Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман?» - поинтересовалась она.
«Да», - лаконично ответил ей Павел.
«Она здесь, в Питере, тоже?» - не отступила Агата.
«Да», - также невозмутимо заявил Прилучный.
«Что ты мне не рассказывал?» - продолжает Муцениеце.
«Зачем тебе?» - спросил Павел.
«Ну хотя бы знать...» - ответила Агата.
«Смысл?» - спросил Павел и отправился к двери, завершая разговор.
После этого Агата направила объектив камеры на себя и заявила: «Ну и ладно!... Вот сейчас все напишут, что это правда!»
На это Павел Прилучный ответил: «Ну что... Пускай!»
«Ты в себе? Ты должен был сказать, что нет», - возмутилась Агата.
Тем не менее, поклонники посчитали, что эта импровизация между актерами стала не более, чем шуткой, и никакого романа между Павлом Прилучным и Дарьей Мороз нет.