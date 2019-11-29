Пт, 29.11.2019
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Павел Прилучный подтвердил роман с экс-женой Богомолова

Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Слухи вокруг ситуации в семье известных российских актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце уже не первый месяц волнуют российские СМИ, пишет Topnews.

Напомним, что относительно недавно поклонники обсуждали возможный разрыв отношений в паре, а также тему избиения Агаты Муцениеце ее мужем, из-за чего актриса даже якобы вызывала полицию.

Теперь же на первый план вышел возможный роман звезды сериала «Мажор» и бывшей жены Константина Богомолова Дарьи Мороз.

Не так давно актриса опубликовала в своем Instagram фотографии, свидетельствующие о довольно тесном и неформальном общении с Павлом, что породило множество слухов об отношениях между знаменитостями.

После этого Агатой Муцениеце решила лично узнать у своего мужа, что происходит, и сняла диалог на камеру для очередного выпуска своего YouTube-шоу «Прилучные будни».

«Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман?» - поинтересовалась она.

«Да», - лаконично ответил ей Павел.

«Она здесь, в Питере, тоже?» - не отступила Агата.

«Да», - также невозмутимо заявил Прилучный.

«Что ты мне не рассказывал?» - продолжает Муцениеце.

«Зачем тебе?» - спросил Павел.

«Ну хотя бы знать...»  - ответила Агата.

«Смысл?» - спросил Павел и отправился к двери, завершая разговор.

После этого Агата направила объектив камеры на себя и заявила: «Ну и ладно!... Вот сейчас все напишут, что это правда!»

На это Павел Прилучный ответил: «Ну что... Пускай!»

«Ты в себе? Ты должен был сказать, что нет», - возмутилась Агата.

Тем не менее, поклонники посчитали, что эта импровизация между актерами стала не более, чем шуткой, и никакого романа между Павлом Прилучным и Дарьей Мороз нет.

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