Павел Прилучный подтвердил роман с экс-женой Богомолова

Напомним, что относительно недавно поклонники обсуждали возможный разрыв отношений в паре, а также тему избиения Агаты Муцениеце ее мужем, из-за чего актриса даже якобы вызывала полицию.

Теперь же на первый план вышел возможный роман звезды сериала «Мажор» и бывшей жены Константина Богомолова Дарьи Мороз.

Не так давно актриса опубликовала в своем Instagram фотографии, свидетельствующие о довольно тесном и неформальном общении с Павлом, что породило множество слухов об отношениях между знаменитостями.

После этого Агатой Муцениеце решила лично узнать у своего мужа, что происходит, и сняла диалог на камеру для очередного выпуска своего YouTube-шоу «Прилучные будни».

«Паш, можешь прокомментировать слухи о том, что у тебя роман с Дашкой Мороз? У вас роман?» - поинтересовалась она.

«Да», - лаконично ответил ей Павел.

«Она здесь, в Питере, тоже?» - не отступила Агата.

«Да», - также невозмутимо заявил Прилучный.

«Что ты мне не рассказывал?» - продолжает Муцениеце.

«Зачем тебе?» - спросил Павел.

«Ну хотя бы знать...» - ответила Агата.

«Смысл?» - спросил Павел и отправился к двери, завершая разговор.

После этого Агата направила объектив камеры на себя и заявила: «Ну и ладно!... Вот сейчас все напишут, что это правда!»

На это Павел Прилучный ответил: «Ну что... Пускай!»

«Ты в себе? Ты должен был сказать, что нет», - возмутилась Агата.