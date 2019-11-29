Пт, 29.11.2019
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Эстонская певица прокомментировала отношения с бизнесменом, который старше нее на 25 лет

Элиса Кольк

ФОТО: Instagram

Певица Элиса Кольк (22) приняла участие в программе Õhtu! и немного рассказала ведущим о своей жизни. В том числе, красотка коротко прокомментировала отношения с бизнесменом и миллионером Индреком Рахумаа (47).

На вопрос ведущего о том, состоит ли Элиса в отношениях, она решила не отвечать, но все-таки дала небольшой намек:

О личной жизни я обычно не говорю. Могу сказать только, что я очень счастлива. У меня все очень хорошо,

- сказала она.

Несмотря на то, что певица не любит говорить о личной жизни, вчера она опубликовала фото в Instagram stories, на котором позирует вместе с Рахумаа.

Певица Элиса Кольк с бизнесменом Индреком Рахумаа.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @elysa.official

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