Финансовый гороскоп на декабрь 2019 года

Чтобы увереннее себя чувствовать в начале месяца и столь же уверенно идти к благополучному завершению 2019 года, вы можете сверяться в важные жизненные моменты с прогнозами астрологов. Гороскоп на месяц подскажет, где вас ждут серьезные повороты судьбы, а где можно плыть по течению. Ну а финансовый гороскоп поможет подробнее разобраться с денежной сферой жизни.

Овен

Овнам важно ближе к началу месяца по возможности распланировать свои доходы и расходы. Стоит сразу настраиваться на то, что дела не пойдут по планам на сто процентов, и это — нормальное течение жизни. Во всяком случае, у Овнов будет примерная схема действий, покупок и финансовых поступлений, на которую они смогут ориентироваться. Плутон с Меркурием 14 числа могут повлечь за собой непродуктивные траты: в этот день лучше не заниматься предпраздничным шопингом.

Телец

Чтобы зима началась удачно, Тельцам астрологи советуют для начала разобраться с большинством осенних проблем. Вероятно, у Тельцов остались нерешенные вопросы, которые тянутся из прошлого и могут дать о себе знать. Лучше по возможности гасить кредиты и отдавать долги до Нового года, если таковые имеются. Жизнь по средствам в начале месяца поможет Тельцам совершить продуктивный, хотя и не стремительный старт в его середине.

Близнецы

Близнецам рекомендуется готовиться к празднованиям и сопутствующим тратам заранее — до 9 декабря. Если момент упущен, не стоит опускать руки: в этом случае операции с финансами тоже могут быть успешными, но лучше уже не действовать спонтанно. Близнецам можно подписаться на любимые марки и бренды в социальных сетях, следить за акциями, скидками и распродажами, а также проверять отзывы в интернете.

Рак

Распрощаться с долгами звезды советуют и Ракам. Лучше не давать себе громких обещаний, ставить перед собой посильные и решаемые задачи и не останавливаться на достигнутом, продвигаясь вперед неторопливо, но уверенно. Цели многих Раков в декабре начнут воплощаться в жизнь, если те не начнут пятиться назад. В 20-х числах декабря не стоит поддаваться соблазнам под влиянием Нептуна.

Лев

Львов в финансовой и деловой сфере может сбить с пути случайная эмоция. Им лучше руководствоваться не сердцем, а рассудком, особенно в тех делах, где на кону стоят большие суммы, важные сделки или долгосрочные договоры. В середине месяца под действием Солнца Львам предстоит сделать ставку на самореализацию. Таланты Львов могут привлечь приток финансов, но для этого нужно не бояться быть в центре внимания.

Дева