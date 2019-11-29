Муж Заворотнюк нашел новую партнершу

Примечательно, что, несмотря на свой юный возраст — Алине Загитовой всего 17 лет, она признана одной из самых сильных и выносливых фигуристок мира. При этом Загитова постоянно участвовала исключительно в соревнованиях, а потому постановка Татьяны Навки станет первой в ее профессиональной карьере.