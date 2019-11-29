Муж Заворотнюк нашел новую партнершу

Муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, который, по слухам, хотел уйти от нее до болезни, обрел новую партнершу на льду.
Об этом в интервью изданию «Телепрограмма» рассказала автор ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка.
По ее словам, на арену с Петром Чернышевым выйдет олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Примечательно, что, несмотря на свой юный возраст — Алине Загитовой всего 17 лет, она признана одной из самых сильных и выносливых фигуристок мира. При этом Загитова постоянно участвовала исключительно в соревнованиях, а потому постановка Татьяны Навки станет первой в ее профессиональной карьере.