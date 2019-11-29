Пт, 29.11.2019
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Бывший король Малайзии публично растоптал Оксану Воеводину

Оксана Воеводина с экс-супругом

ФОТО: Instagram

Бывший король Малайзии Мухаммад V выступил с негативным заявлением в адрес своей бывшей жены, россиянки Оксаны Воеводиной. Он назвал женщину, родившую ему сына, страшным человеком и лгуньей.

Мухаммад V отметил, что не собирается выполнять выдвинутые Оксаной Воеводиной требования и не будет признавать родство малыша.

«За кого меня принимает эта хитрая женщина? Может быть, за Билла Гейтса или Илона Маска? Это же страшный человек! Признаться, меня предупреждали, что русские девушки расчетливы и крайне дальновидны, но всему есть предел!», - возмутился он.

По словам экс-короля Малайзии, он является щедрым мужчиной, который мог «потерять голову» от любви. При этом он не может дать девушке то, чего она хочет.

«Правильнее будет сказать, не хочу. Это все очень нелепо. Надо было думать своей красивой головой, прежде чем обманывать меня и казаться не той, кем она является на самом деле. Слишком много вранья. Уверен, что ребенок тоже не мой. А даже если так, то он что, на следующий год поступает в Оксфорд, или почему она хочет получить на его воспитание такие суммы?» - цитирует Мухаммада V «7 дней».

Напомним, что после развода уроженка Ростовской области Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа содержание в размере 26 700 евро и квартиру в Москве за 1 350 000 евро, а также дом в Лондоне за 9 миллионов евро. Обручальное кольцо невесты, проданное россиянкой, стоило 230 000 евро, и еще 130 000 евро стоит подаренный ей бывшим королем Малайзии «Порше».

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