Бывший король Малайзии публично растоптал Оксану Воеводину

«За кого меня принимает эта хитрая женщина? Может быть, за Билла Гейтса или Илона Маска? Это же страшный человек! Признаться, меня предупреждали, что русские девушки расчетливы и крайне дальновидны, но всему есть предел!», - возмутился он.

По словам экс-короля Малайзии, он является щедрым мужчиной, который мог «потерять голову» от любви. При этом он не может дать девушке то, чего она хочет.

«Правильнее будет сказать, не хочу. Это все очень нелепо. Надо было думать своей красивой головой, прежде чем обманывать меня и казаться не той, кем она является на самом деле. Слишком много вранья. Уверен, что ребенок тоже не мой. А даже если так, то он что, на следующий год поступает в Оксфорд, или почему она хочет получить на его воспитание такие суммы?» - цитирует Мухаммада V «7 дней».