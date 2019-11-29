Бывший король Малайзии публично растоптал Оксану Воеводину

Бывший король Малайзии Мухаммад V выступил с негативным заявлением в адрес своей бывшей жены, россиянки Оксаны Воеводиной. Он назвал женщину, родившую ему сына, страшным человеком и лгуньей.
Мухаммад V отметил, что не собирается выполнять выдвинутые Оксаной Воеводиной требования и не будет признавать родство малыша.
«За кого меня принимает эта хитрая женщина? Может быть, за Билла Гейтса или Илона Маска? Это же страшный человек! Признаться, меня предупреждали, что русские девушки расчетливы и крайне дальновидны, но всему есть предел!», - возмутился он.
«Правильнее будет сказать, не хочу. Это все очень нелепо. Надо было думать своей красивой головой, прежде чем обманывать меня и казаться не той, кем она является на самом деле. Слишком много вранья. Уверен, что ребенок тоже не мой. А даже если так, то он что, на следующий год поступает в Оксфорд, или почему она хочет получить на его воспитание такие суммы?» - цитирует Мухаммада V «7 дней».
Напомним, что после развода уроженка Ростовской области Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа содержание в размере 26 700 евро и квартиру в Москве за 1 350 000 евро, а также дом в Лондоне за 9 миллионов евро. Обручальное кольцо невесты, проданное россиянкой, стоило 230 000 евро, и еще 130 000 евро стоит подаренный ей бывшим королем Малайзии «Порше».