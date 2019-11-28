Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию

Уточняется, что Айв работал в компании с 1992 года, а за внешний вид устройств отвечал с 1996 года.
По данным портала, теперь за дизайн продукции Apple будет отвечать Джефф Уильямс, занимающий должность операционного директора.
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв ушел из компании, передает Life.
Уточняется, что Айв работал в компании с 1992 года, а за внешний вид устройств отвечал с 1996 года.
По данным портала, теперь за дизайн продукции Apple будет отвечать Джефф Уильямс, занимающий должность операционного директора.