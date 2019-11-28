Чт, 28.11.2019
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Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв.

ФОТО: MONICA DAVEY/EPA

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв ушел из компании, передает Life.

Уточняется, что Айв работал в компании с 1992 года, а за внешний вид устройств отвечал с 1996 года.

По данным портала, теперь за дизайн продукции Apple будет отвечать Джефф Уильямс, занимающий должность операционного директора.

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